После аварии в котельной 12 тысяч жителей Красногорска остались без отопления

Более 80 многоквартирных домов остались без отопления в подмосковном Красногорске
из-за повторного сбоя в работе местной котельной.
Это уже второй сбой в красногорской котельной за минувшие сутки. Накануне там отказали два котла из трех, квартиры около 12 тысяч жителей Красногорска получали недостаточный объем тепла. Поздно вечером в субботу работа всех трех котлов была восстановлена, передает «Интерфакс».
Отметим, что накануне похожая ситуация наблюдалась и в подмосковном Королёве, где из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 59 многоквартирных домов. Для жителей были открыты пункты обогрева. Полностью восстановить подачу тепла удалось к вечеру.
В эти дни в московском регионе стоят аномальные морозы. Температура по ночам опускается до минус 30.
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