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  • 08.01, 15:08

После аварии в котельной 12 тысяч жителей Красногорска остались без отопления

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После аварии в котельной 12 тысяч жителей Красногорска остались без отопления

После аварии в котельной 12 тысяч жителей Красногорска остались без отопления

Более 80 многоквартирных домов остались без отопления в подмосковном Красногорске из-за повторного сбоя в работе местной котельной.

Без тепла в 25-градусный мороз сегодня оказались около 12 тысяч жителей Красногорска. Причина ЧП — утечка теплоносителя на частной котельной «КМЗ им Зверева». Как сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья, отключение отопления произошло в 10 утра в воскресенье. Работу котельной планируют восстановить к полуночи.

Это уже второй сбой в красногорской котельной за минувшие сутки. Накануне там отказали два котла из трех, квартиры около 12 тысяч жителей Красногорска получали недостаточный объем тепла. Поздно вечером в субботу работа всех трех котлов была восстановлена, передает «Интерфакс».

Отметим, что накануне похожая ситуация наблюдалась и в подмосковном Королёве, где из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 59 многоквартирных домов. Для жителей были открыты пункты обогрева. Полностью восстановить подачу тепла удалось к вечеру.

В эти дни в московском регионе стоят аномальные морозы. Температура по ночам опускается до минус 30.

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