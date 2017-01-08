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  • 08.01, 15:08

В Кузбассе легковушка столкнулась с грузовиком, трое погибших

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В Кузбассе легковушка столкнулась с грузовиком, трое погибших

В Кузбассе легковушка столкнулась с грузовиком, трое погибших

В Кузбассе легковушка столкнулась с грузовиком, трое погибших
  • Фото: auto_42 /vk.com

    • В ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Кемеровской области погибли водитель легковушки и двое детей, находившихся в салоне.

    Авария произошла на 179-м километре автодороги Новосибирск — Иркутск на территории Кемеровской области. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-2114» не справился с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком.

    По информации сайта регионального ГУ МВД, 36-летний водитель «Лады» погиб на месте происшествия, также погибли двое находившихся в салоне девочек четырех и семи лет. Кроме этого, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 34-летняя женщина и шестилетний мальчик.

    Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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