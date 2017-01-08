В Кузбассе легковушка столкнулась с грузовиком, трое погибших

В ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Кемеровской области погибли водитель легковушки и двое детей, находившихся в салоне.
По информации сайта регионального ГУ МВД, 36-летний водитель «Лады» погиб на месте происшествия, также погибли двое находившихся в салоне девочек четырех и семи лет. Кроме этого, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 34-летняя женщина и шестилетний мальчик.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Комментарии