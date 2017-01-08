В столичных аэропортах сокращается число задержанных рейсов

Сервис «Яндекс.Расписание» показывает, что ситуация в аэропортах Москвы стабилизируется, число отмененных и задержанных рейсов сокращается.Интерфаксу», что столичные аэропорты работают в штатном режиме, погодные условия для полетов в московском регионе нормальные, уходов на запасные аэродромы нет.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в аэропортах столицы задерживались или были отменены почти 100 рейсов. Диспетчер объяснил, что задержки были связаны в основном с необходимостью обработки взлетно-посадочных полос и самолетов противогололедными реагентами. Отмены — потому что часть самолетов из-за плохой погоды не смогли вылететь из других городов в Москву.
Метеорологи отмечают, что эта рождественская ночь стала самой холодной с начала века. В Москве температура опустилась почти до минус 30, а в подмосковном городе Клин зафиксировали рекорд — минус 36. Сегодня столица переживет еще одну очень холодную ночь, затем начнется потепление. К концу будущей недели синоптики прогнозируют в столице плюсовую температуру.
Комментарии