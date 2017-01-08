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  • 08.01, 13:37

В Башкирии после катания с горки умер пятилетний ребенок

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В Башкирии после катания с горки умер пятилетний ребенок

В Башкирии после катания с горки умер пятилетний ребенок

В Башкирии после катания с горки умер пятилетний ребенок
  • Фото: Дамир Хайртдинов /vk.com

    • Следователи проводят проверку по факту гибели пятилетнего мальчика, получившего травму головы при катании с горки.

    Трагедия произошла в городе Давлеканово, сообщается на сайте СК РФ по региону. По предварительной информации, пятилетний мальчик ударился головой во время катания с горки и скончался через два дня после происшествия.

    СК РФ по Республике Башкортостан: «Мать мальчика утверждает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния ее сына. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в город Уфу, однако, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, ребенок скончался».

    В ходе проверки, начатой Следственным комитетом, будут установлены обстоятельства произошедшего, причина смерти мальчика, а также лица, возможно причастные к наступлению тяжких последствий.

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