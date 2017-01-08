В Башкирии после катания с горки умер пятилетний ребенок

Следователи проводят проверку по факту гибели пятилетнего мальчика, получившего травму головы при катании с горки.сайте СК РФ по региону. По предварительной информации, пятилетний мальчик ударился головой во время катания с горки и скончался через два дня после происшествия.
СК РФ по Республике Башкортостан: «Мать мальчика утверждает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния ее сына. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в город Уфу, однако, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, ребенок скончался».
В ходе проверки, начатой Следственным комитетом, будут установлены обстоятельства произошедшего, причина смерти мальчика, а также лица, возможно причастные к наступлению тяжких последствий.
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