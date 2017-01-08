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  • 08.01, 15:08
Москвичи в лютый холод устроили массовый парад на велосипедах. Москва, велоспорт, морозы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Москвичи в лютый холод устроили массовый парад на велосипедах

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Москвичи в лютый холод устроили массовый парад на велосипедах

Москвичи в лютый холод устроили массовый парад на велосипедах

Москвичи в лютый холод устроили массовый парад на велосипедах

    В центральной России морозы крепчают с каждым днем. В Подмосковье в городе Клин минувшей ночью зафиксировано минус 36. В столице объявлен предпоследний «оранжевый» уровень опасности. В аэропортах отменены и задержаны десятки рейсов. Наземные аэродромные службы работают в усиленном режиме, самолеты и взлетно-посадочные полосы обрабатывают специальными реагентами.

    В столице сейчас почти минус 25, вся Москва, что называется, «зеленая» — дороги свободны. Большинство водителей предпочли личным автомобилям метро, зато на улицах можно заметить множество велосипедистов: несколько часов назад стартовал первый в этом году велопарад.

    В условиях, что называется, приравненных к Крайнему Северу работал и корреспондент НТВ Сергей Морозов. Подробнее о том, что за отважные люди участвуют в этом велопробеге, — в видеоматериале НТВ.

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