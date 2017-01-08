#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Стройка
Стройка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.01, 12:06

Зампредседателя украинской Рады перепутала Россию с ЕС‍

5 комментариев

Зампредседателя украинской Рады перепутала Россию с ЕС‍

Зампредседателя украинской Рады перепутала Россию с ЕС‍

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко оказалась в неловкой ситуации, перепутав Россию с Европейским союзом, сообщают украинские СМИ.

Украинское издание «Вести» сообщает, что Ирина Геращенко опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook пост, где написала, что Россия якобы потеряла 17,5 миллиарда евро из-за санкций, введенных ЕС против нее.

К своей публикации депутат прикрепила ссылку на статью издания «Европейская правда», в которой наоборот говорится о потерях Евросоюза от антироссийских санкций.

Пользователи в комментариях указали Геращенко на ошибку, после чего она удалила пост. Издание приводит скриншот записи.

Зампредседателя украинской Рады перепутала Россию с ЕС‍. Facebook, Европейский союз, Украина, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru