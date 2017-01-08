Зампредседателя украинской Рады перепутала Россию с ЕС‍

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко оказалась в неловкой ситуации, перепутав Россию с Европейским союзом, сообщают украинские СМИ.Вести» сообщает, что Ирина Геращенко опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook пост, где написала, что Россия якобы потеряла 17,5 миллиарда евро из-за санкций, введенных ЕС против нее.
К своей публикации депутат прикрепила ссылку на статью издания «Европейская правда», в которой наоборот говорится о потерях Евросоюза от антироссийских санкций.
Пользователи в комментариях указали Геращенко на ошибку, после чего она удалила пост. Издание приводит скриншот записи.
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