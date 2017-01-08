Синоптики рассказали о скором потеплении в Москве

Температурный рекорд этой ночью был зафиксирован в подмосковном Клину: столбики термометров там показывали минус 36 градусов. Синоптики обнадеживают, что совсем скоро в столичном регионе резко потеплеет.самой холодной с начала века. В черте города 7 января подморозило до минус 29,9 градуса, в Подмосковье — до минус 33,4 градусов.
В погодном центре «Фобос» РИА Новости рассказали, что во вторник термометры в столице будут показывать уже минус 8 градусов. Погода будет меняться, и регион окажется на южной периферии циклона, отмечают синоптики. Ожидается слабый снег.
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