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  • 08.01, 10:35
В Литве лосиха «поздравила» с Новым годом своего спасителя. Литва, животные, лоси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Литве лосиха «поздравила» с Новым годом своего спасителя

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В Литве лосиха «поздравила» с Новым годом своего спасителя

В Литве лосиха «поздравила» с Новым годом своего спасителя

    Житель Литвы Эрик Плукас новогодние праздники проводит в компании самого преданного друга — лосихи по кличке Эмма. Она специально пришла из леса, чтобы повидаться.

    Как завязалась история этой удивительной дружбы, узнал корреспондент НТВ Андрей Храмцов. К неразлучным товарищам он отправился с мешком моркови.

    Эта удивительная история дружбы дикого зверя и человека началась позапрошлым летом. Возвращаясь домой, Эрикас увидел у ворот крошечную лосиху, которая настолько ослаба, что не могла самостоятельно стоять.

    Эрик Плукас: «Она была такая маленькая, что умещалась у меня на руках. Мы ее покормили и решили подождать несколько дней: вдруг за ней придет мать и заберет своего ребенка?»

    Приехавший ветеринар предупредил: жить лосенку осталось немного. Тогда же появилось предположение, что ее маму убили охотники, и выйти к людям животное заставили голод и болезнь. Для Эрика диагноз врача стал вызовом. Он взялся выходить Эмму. Кстати, тогда же и появилось это имя — Эмма — лосиха издавала гортанный звук, похожий на мычание, когда новоявленный хозяин гладил ее худые бока. Подробнее — в репортаже НТВ.

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