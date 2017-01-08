В Литве лосиха «поздравила» с Новым годом своего спасителя

Житель Литвы Эрик Плукас новогодние праздники проводит в компании самого преданного друга — лосихи по кличке Эмма. Она специально пришла из леса, чтобы повидаться.

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Как завязалась история этой удивительной дружбы, узнал. К неразлучным товарищам он отправился с мешком моркови.Эта удивительная история дружбы дикого зверя и человека началась позапрошлым летом. Возвращаясь домой, Эрикас увидел у ворот крошечную лосиху, которая настолько ослаба, что не могла самостоятельно стоять.: «Она была такая маленькая, что умещалась у меня на руках. Мы ее покормили и решили подождать несколько дней: вдруг за ней придет мать и заберет своего ребенка?»Приехавший ветеринар предупредил: жить лосенку осталось немного. Тогда же появилось предположение, что ее маму убили охотники, и выйти к людям животное заставили голод и болезнь. Для Эрика диагноз врача стал вызовом. Он взялся выходить Эмму. Кстати, тогда же и появилось это имя — Эмма — лосиха издавала гортанный звук, похожий на мычание, когда новоявленный хозяин гладил ее худые бока. Подробнее — в репортаже НТВ.