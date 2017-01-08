В Мексике неизвестный протаранил на автомобиле группу полицейских

Четверо сотрудников жандармерии федеральной полиции Мексики получили ранения в результате наезда на них автомобиля злоумышленника во время акции протеста, которую уже несколько дней проводят недовольные повышением стоимости бензина граждане.РИА Новости.
В сети появилось видео, на котором запечатлен наезда: водитель целенаправленно разгоняется и врезается в группу сотрудников полиции. Злоумышленнику удалось скрыться.
По данным Universal, полицейские получили легкие ранения, и их жизни угрозы нет. Преступника ищут.
Протесты в Мексике против почти 20-процентного роста цен на бензин продолжаются несколько дней. Митинги переросли в массовые беспорядки и грабежи. Мародеры грабят торговые центры и нападают на сетевые магазины. К патрулированию улиц некоторых городов подключили подразделения армии. По данным местных властей, грабежами руководят члены банды Mara Salvatrucha — одной из самых мощных преступных группировок, действующих в США, Мексике и странах Центральной Америки.
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