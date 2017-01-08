В Минэнерго Турции пожаловались на американских хакеров

Власти Турции объяснили перебои с электроэнергией происками США.РИА Новости.
В последнее время на частые отключения электроэнергии жалуются жители Стамбула и окружающих городов. На прошлой неделе Албайрак написал в своем Twitter, что сделал «серьезные предупреждения насчет сложившейся ситуации», однако пользователи соцсетей подняли его на смех.
@BeratAlbayrak | «Geçtiğimiz hafta yaşanan elektrik kesintileri „ABD merkezli bir sabotaj“» @sedat_peker pic.twitter.com/PObGsomqq3— İMAMOĞLU53 (@milliruh1953) 6 января 2017 г.
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