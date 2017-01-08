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  • 08.01, 06:02

В Минэнерго Турции пожаловались на американских хакеров

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  • Фото Reuters © 2017, Umit Bektas
В Минэнерго Турции пожаловались на американских хакеров

В Минэнерго Турции пожаловались на американских хакеров

В Минэнерго Турции пожаловались на американских хакеров
  • Фото Reuters © 2017, Umit Bektas

    • Власти Турции объяснили перебои с электроэнергией происками США.

    Министр энергетики Турции Берат Албайрак на фоне критики из-за участившихся перебоев в подаче электричества заявил, что его ведомство подверглось кибератакам из США. По словам чиновника, зятя президента Эрдогана, властям удалось отразить хакерские атаки, передает РИА Новости.

    В последнее время на частые отключения электроэнергии жалуются жители Стамбула и окружающих городов. На прошлой неделе Албайрак написал в своем Twitter, что сделал «серьезные предупреждения насчет сложившейся ситуации», однако пользователи соцсетей подняли его на смех.

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