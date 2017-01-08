Власти Сирии приняли программу восстановления Алеппо

Правительство Сирии приняло в субботу план по поэтапному восстановлению пережившего войну Алеппо.
Еще один пункт, включенный в план, — восстановление пяти медицинских центров, двух больниц, а также международного аэропорта Алеппо и 18 километров железнодорожного полотна. Все это поможет жителям Алеппо постепенно вернуться к нормальной жизни, передает ТАСС.
Алеппо до войны считался экономическим центром Сирии. Однако после захвата боевиками город пришел в упадок. Операция по освобождению Алеппо, в которой участвовали российские военные, завершилась 23 декабря.
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