#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
ЧС — чрезвычайная ситуация
ЧС — чрезвычайная ситуация 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 08.01, 04:31

Власти Сирии приняли программу восстановления Алеппо

комментировать

Власти Сирии приняли программу восстановления Алеппо

Власти Сирии приняли программу восстановления Алеппо

Правительство Сирии приняло в субботу план по поэтапному восстановлению пережившего войну Алеппо.

Программа предполагает восстановление электро- и водоснабжения и поставок в город топлива. Планируется оценить, какие из разрушенных зданий подлежат восстановлению. Будут отремонтированы 50 школ в восточной части города, а к началу следующего учебного года восстановят около 100 учебных заведений.

Еще один пункт, включенный в план, — восстановление пяти медицинских центров, двух больниц, а также международного аэропорта Алеппо и 18 километров железнодорожного полотна. Все это поможет жителям Алеппо постепенно вернуться к нормальной жизни, передает ТАСС.

Алеппо до войны считался экономическим центром Сирии. Однако после захвата боевиками город пришел в упадок. Операция по освобождению Алеппо, в которой участвовали российские военные, завершилась 23 декабря.

Новости по теме

Решение сирийской проблемы

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru