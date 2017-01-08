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  • 08.01, 04:31

Стрелку из аэропорта Флориды предъявили обвинения

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Стрелку из аэропорта Флориды предъявили обвинения

Стрелку из аэропорта Флориды предъявили обвинения

Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения Эстебану Сантьяго, устроившему бойню в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде.

Сантьяго предъявили обвинение в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и два обвинения в нарушении законов об огнестрельном оружии. Если вина мужчины будет доказана, ему будет грозить смертная казнь, сообщает РИА Новости.

По версии следователей, Сантьяго приехал в аэропорт намеренно и стрелял по людям без разбора. Среди версий преступления рассматривается и террористическая.

ФБР уже провело обыск в доме Сантьяго, в его компьютере и телефоне не обнаружено контактов с террористическими организациями.

В пятницу Эстебан Сантьяго, прибывший в аэропорт Форт-Лодердейл из Анкориджа, Аляска, получил свой багаж, достал из него оружие и открыл огонь по пассажирам, после чего был задержан. Выяснилось, что Сантьяго — ветеран войны в Ираке, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был отправлен на психиатрическое лечение.

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