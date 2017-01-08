Стрелку из аэропорта Флориды предъявили обвинения

Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения Эстебану Сантьяго, устроившему бойню в аэропорту
РИА Новости.
Форт-Лодердейл во Флориде.
По версии следователей, Сантьяго приехал в аэропорт намеренно и стрелял по людям без разбора. Среди версий преступления рассматривается и террористическая.
ФБР уже провело обыск в доме Сантьяго, в его компьютере и телефоне не обнаружено контактов с террористическими организациями.
открыл огонь по пассажирам, после чего был задержан. Выяснилось, что Сантьяго — ветеран войны в Ираке, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был отправлен на психиатрическое лечение.
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