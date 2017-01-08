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Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте
08.01.2017, 01:34
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Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте
На Кутузовском проспекте в столице столкнулись две иномарки, есть пострадавшие.
354
ДТП
Москва
Лоб в лоб столкнулись автомобили Suzuki и Infinit.
По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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