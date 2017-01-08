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  • 08.01, 03:00
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте

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Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте

    На Кутузовском проспекте в столице столкнулись две иномарки, есть пострадавшие.

    Лоб в лоб столкнулись автомобили Suzuki и Infinit.

    По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

    Обстоятельства ДТП выясняются.

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