Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте в столице столкнулись две иномарки, есть пострадавшие.

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Москва

Лоб в лоб столкнулись автомобили Suzuki и Infinit.По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали.Обстоятельства ДТП выясняются.