Суд в Киеве разрешил задержать Януковича по «церковному делу»

Печерский суд Киева дал разрешение на задержание
Интерфакс».
экс-президента Виктора Украины Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по «церковному делу».
Захарченко и Янукович и подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко — личного помощника ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Киевского и всея Украины Владимира. По версии украинских следователей, экс-президент и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.
Подозреваемыми по «церковному делу» также являются народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский и командир и заместитель СССМ «Грифон» ГУМВД Украины в Киеве. Информации о разрешении на их задержание нет.
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