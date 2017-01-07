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  • 07.01, 22:27

СМИ сообщили о ликвидации «опасных террористов» в Эр-Рияде

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СМИ сообщили о ликвидации «опасных террористов» в <nobr>Эр-Рияде</nobr>

СМИ сообщили о ликвидации «опасных террористов» в Эр-Рияде

СМИ сообщили о ликвидации «опасных террористов» в <nobr>Эр-Рияде</nobr>
  • Фото: @msultan444 /twitter.com

    • Два «опасных террориста» ликвидированы саудовскими полицейскими на севере Эр-Рияда.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на арабское телевидение, боевики с поясами смертников забаррикадировались в одном из жилых домов в районе Эль-Ясмин. На требования полиции сдаться они ответили стрельбой. В результате полицейской спецоперации террористы были уничтожены. Они оказались подданными Саудовской Аравии.

    При обыске в квартире правоохранители нашли взрывчатые вещества и аппаратуру для производства самодельных бомб. Согласно данным МВД, один из нейтрализованных террористов подозревался в причастности к взрыву в мечети города Абха, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

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