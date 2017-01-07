СМИ сообщили о ликвидации «опасных террористов» в Эр-Рияде

Два «опасных террориста» ликвидированы саудовскими полицейскими на севере
ТАСС со ссылкой на арабское телевидение, боевики с поясами смертников забаррикадировались в одном из жилых домов в районе Эль-Ясмин. На требования полиции сдаться они ответили стрельбой. В результате полицейской спецоперации террористы были уничтожены. Они оказались подданными Саудовской Аравии.
Эр-Рияда.
При обыске в квартире правоохранители нашли взрывчатые вещества и аппаратуру для производства самодельных бомб. Согласно данным МВД, один из нейтрализованных террористов подозревался в причастности к взрыву в мечети города Абха, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
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