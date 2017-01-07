Теплоснабжение жилых домов в Королёве восстановлено

Тепло возвращается в 15 домов в Королёве, которые
Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова, «в результате утечки на теплотрассе, произошедшей в 7:00 7 января, без тепла остались 59 многоквартирных жилых домов микрорайона Юбилейный».
из-за прорыва на теплотрассе оставались отключенными от отопления с раннего утра субботы.
Из сообщения пресс-службы: «В течение полутора часов после отключения было восстановлено теплоснабжение 44 домов, пуск тепла в оставшихся 15 домах обеспечен в 17:30».
По данным пресс-службы, отключения не затронули социально-значимые объекты. Ранее сообщалось, что отопление не поступает в 16 многоквартирных домов в Королёве, в которых проживают около 1 тысячи жителей.
На месте аварии работали более 10 аварийно-восстановительных бригад, свыше 80 человек и 15 единиц спецтехники. Были организованы пункты обогрева и горячего питания.
Как сообщил РИА Новости глава города Александр Ходырев, авария на теплосетях в Королёве произошла из-за того, что одна из труб не выдержала давления, повышенного коммунальщиками из-за морозов.
Комментарии