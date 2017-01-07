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  • 07.01, 20:56

Теплоснабжение жилых домов в Королёве восстановлено

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Теплоснабжение жилых домов в Королёве восстановлено

Теплоснабжение жилых домов в Королёве восстановлено

Теплоснабжение жилых домов в Королёве восстановлено
  • Фото: Королев - наш город! /vk.com

    • Тепло возвращается в 15 домов в Королёве, которые из-за прорыва на теплотрассе оставались отключенными от отопления с раннего утра субботы.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова, «в результате утечки на теплотрассе, произошедшей в 7:00 7 января, без тепла остались 59 многоквартирных жилых домов микрорайона Юбилейный».

    Из сообщения пресс-службы: «В течение полутора часов после отключения было восстановлено теплоснабжение 44 домов, пуск тепла в оставшихся 15 домах обеспечен в 17:30».

    По данным пресс-службы, отключения не затронули социально-значимые объекты. Ранее сообщалось, что отопление не поступает в 16 многоквартирных домов в Королёве, в которых проживают около 1 тысячи жителей.

    На месте аварии работали более 10 аварийно-восстановительных бригад, свыше 80 человек и 15 единиц спецтехники. Были организованы пункты обогрева и горячего питания.

    Как сообщил РИА Новости глава города Александр Ходырев, авария на теплосетях в Королёве произошла из-за того, что одна из труб не выдержала давления, повышенного коммунальщиками из-за морозов.

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