Трамп назвал дураками противников хороших отношений с Россией

В мире есть множество проблем, которые США и Россия могли бы решить вместе. Противники хороших отношений двух стран не отличаются развитым умом, написал в своем Twitter избранный президент США Дональд Трамп.
Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only «stupid» people, or fools, would think that it is bad! We…..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.
have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and….— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.
Трамп добавил, что не исключает возможного сотрудничества двух стран в рамках решения проблем по всему миру.
both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2017 г.
Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно высказался за улучшение отношений с Россией. Однако ряд политических и общественных деятелей в США постоянно подвергают Трампа критике за такую позицию. Накануне экс-посол США в России Майкл Макфол в статье для издания Foreign Policy написал, что «хорошие отношения» никогда не должны становиться целью внешней политики США по отношению к другим странам и, в частности, к России. Он призвал Трампа строить отношения с Москвой исходя исключительно из американских интересов.
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