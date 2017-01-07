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  • 07.01, 20:56

Трамп назвал дураками противников хороших отношений с Россией

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Трамп назвал дураками противников хороших отношений с Россией

Трамп назвал дураками противников хороших отношений с Россией

В мире есть множество проблем, которые США и Россия могли бы решить вместе. Противники хороших отношений двух стран не отличаются развитым умом, написал в своем Twitter избранный президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп: «Хорошие отношения с Россией — это отличная штука. И только глупые люди или дураки могут считать, что это плохо. У нас и так достаточно проблем по всему миру. При моем президентстве Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас».







Трамп добавил, что не исключает возможного сотрудничества двух стран в рамках решения проблем по всему миру.




Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно высказался за улучшение отношений с Россией. Однако ряд политических и общественных деятелей в США постоянно подвергают Трампа критике за такую позицию. Накануне экс-посол США в России Майкл Макфол в статье для издания Foreign Policy написал, что «хорошие отношения» никогда не должны становиться целью внешней политики США по отношению к другим странам и, в частности, к России. Он призвал Трампа строить отношения с Москвой исходя исключительно из американских интересов.

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