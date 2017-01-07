Литовский канал закрыл телешоу после нацистской выходки его участницы

В Литве разгорелся скандал вокруг государственного телеканала LRT, в эфире которого было продемонстрировано нацистское приветствие.

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Gal nuimam LRT finansavimą? LRT, ką manot?



Amit Belaitė, manau, kad sudomins.



#AntisemitismSucks #NacionalinisTransliuotojas #LRT_Kultūra



(Blasfemiją užrodė Edvardas) Posted by Dovydas Skarolskis on Friday, January 6, 2017

Инцидент произошел на шоу «Угадай мелодию», очередной выпуск которого был показан 6 января. Угадав композицию, написанную литовским композитором-евреем, одна из участниц шоу выбросила руку в нацистском приветствии, а другую приложила к верхней губе.Ведущие программы на эту выходку не отреагировали, а впоследствии объяснили это уверенностью в том, что в эфир этот момент не попадет, так как шоу идет в записи.После разразившегося скандала руководство LRT приняло решение закрыть шоу. Заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис пояснил, что произошедшее не согласуется с пропагандируемыми каналом ценностями.