Литовский канал закрыл телешоу после нацистской выходки его участницы

В Литве разгорелся скандал вокруг государственного телеканала LRT, в эфире которого было продемонстрировано нацистское приветствие.
Gal nuimam LRT finansavimą? LRT, ką manot?Posted by Dovydas Skarolskis on Friday, January 6, 2017
Amit Belaitė, manau, kad sudomins.
#AntisemitismSucks #NacionalinisTransliuotojas #LRT_Kultūra
(Blasfemiją užrodė Edvardas)
Ведущие программы на эту выходку не отреагировали, а впоследствии объяснили это уверенностью в том, что в эфир этот момент не попадет, так как шоу идет в записи.
После разразившегося скандала руководство LRT приняло решение закрыть шоу. Заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис пояснил, что произошедшее не согласуется с пропагандируемыми каналом ценностями.
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