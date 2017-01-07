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  • 07.01, 16:23

Литовский канал закрыл телешоу после нацистской выходки его участницы

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Литовский канал закрыл телешоу после нацистской выходки его участницы

Литовский канал закрыл телешоу после нацистской выходки его участницы

Литовский канал закрыл телешоу после нацистской выходки его участницы
  • Фото: youtube.com

    • В Литве разгорелся скандал вокруг государственного телеканала LRT, в эфире которого было продемонстрировано нацистское приветствие.

    Инцидент произошел на шоу «Угадай мелодию», очередной выпуск которого был показан 6 января. Угадав композицию, написанную литовским композитором-евреем, одна из участниц шоу выбросила руку в нацистском приветствии, а другую приложила к верхней губе.

    Gal nuimam LRT finansavimą? LRT, ką manot?

    Amit Belaitė, manau, kad sudomins.

    #AntisemitismSucks #NacionalinisTransliuotojas #LRT_Kultūra

    (Blasfemiją užrodė Edvardas)

    Posted by Dovydas Skarolskis on Friday, January 6, 2017


    Ведущие программы на эту выходку не отреагировали, а впоследствии объяснили это уверенностью в том, что в эфир этот момент не попадет, так как шоу идет в записи.

    После разразившегося скандала руководство LRT приняло решение закрыть шоу. Заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис пояснил, что произошедшее не согласуется с пропагандируемыми каналом ценностями.

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