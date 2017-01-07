Автомобиль Lamborghini врезался в грузовик в Петербурге: фото с места

Автомобиль Lamborghini попал в ДТП на Западном скоростном диаметре Петербурга.ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, грузовик столкнулся с Lamborghini. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Судя по фотографиям, которые выложили в соцсетях очевидцы аварии, у суперкара повреждена передняя часть.
На опубликованных снимках запечатлен суперкар Lamborghini Huracan Avio. Согласно данным открытых источников, эта спецверсия Lamborghini Huracan была выпущена в количестве 250 экземпляров, пять из них — для российских клиентов. В машину установлен 5,2-литровый двигатель, который разгоняет ее до 100 километров в час за 3,2 секунды, максимальная скорость достигает 325 километров в час. Стоимость такого автомобиля начинается от нескольких сотен тысяч долларов.
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