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  • 07.01, 16:23

Автомобиль Lamborghini врезался в грузовик в Петербурге: фото с места

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Автомобиль Lamborghini врезался в грузовик в Петербурге: фото с места

Автомобиль Lamborghini врезался в грузовик в Петербурге: фото с места

Автомобиль Lamborghini врезался в грузовик в Петербурге: фото с места
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн /vk.com

    • Автомобиль Lamborghini попал в ДТП на Западном скоростном диаметре Петербурга.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, грузовик столкнулся с Lamborghini. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Судя по фотографиям, которые выложили в соцсетях очевидцы аварии, у суперкара повреждена передняя часть.

    На опубликованных снимках запечатлен суперкар Lamborghini Huracan Avio. Согласно данным открытых источников, эта спецверсия Lamborghini Huracan была выпущена в количестве 250 экземпляров, пять из них — для российских клиентов. В машину установлен 5,2-литровый двигатель, который разгоняет ее до 100 километров в час за 3,2 секунды, максимальная скорость достигает 325 километров в час. Стоимость такого автомобиля начинается от нескольких сотен тысяч долларов.

    Автомобиль Lamborghini врезался в грузовик в Петербурге: фото с места. автомобили, ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн /vk.com

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