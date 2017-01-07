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  • 07.01, 16:23

В Германии заподозрили российских хакеров в атаке на серверы ОБСЕ

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В Германии заподозрили российских хакеров в атаке на серверы ОБСЕ

В Германии заподозрили российских хакеров в атаке на серверы ОБСЕ

Служба защиты конституции Германии заподозрила хакеров из России в масштабной атаке на серверы ОБСЕ в 2016 году.

Глава немецкого ведомства Ханс-Георг Маасен заявил, что за атакой может стоять хакерская группа APT28, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно выводам немецких специалистов, хакеров выдало использование такой же инфраструктуры, которая применялась и в рамках других атак APT28, в том числе направленных против бундестага.

Что касается группировки APT28, то у службы есть улики, указывающие на ее российское происхождение, добавил Маасен. Деталей информации об этих уликах он не раскрыл.

В конце декабря 2016 года в западных СМИ появилась информация, что серверы ОБСЕ минувшей осенью атаковали хакеры. Отмечалось, что за атакой может стоять группировка APT28 (она же Fancy Bears). Она, в частности, известна взломом электронной системы ADAMS Всемирного антидопингового агентства (WADA), благодаря чему многие западные спортсмены были уличены в употреблении допинга. Эту же группировку подозревали в кибератаках против Демократической партии США во время предвыборной гонки.

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