В Германии заподозрили российских хакеров в атаке на серверы ОБСЕ

Служба защиты конституции Германии заподозрила хакеров из России в масштабной атаке на серверы ОБСЕ в 2016 году.Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Согласно выводам немецких специалистов, хакеров выдало использование такой же инфраструктуры, которая применялась и в рамках других атак APT28, в том числе направленных против бундестага.
Что касается группировки APT28, то у службы есть улики, указывающие на ее российское происхождение, добавил Маасен. Деталей информации об этих уликах он не раскрыл.
В конце декабря 2016 года в западных СМИ появилась информация, что серверы ОБСЕ минувшей осенью атаковали хакеры. Отмечалось, что за атакой может стоять группировка APT28 (она же Fancy Bears). Она, в частности, известна взломом электронной системы ADAMS Всемирного антидопингового агентства (WADA), благодаря чему многие западные спортсмены были уличены в употреблении допинга. Эту же группировку подозревали в кибератаках против Демократической партии США во время предвыборной гонки.
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