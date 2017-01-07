В Москве 62 человека пострадали от сильных холодов

В МЧС сообщили, что
Regnum со ссылкой на ГУ МЧС по столице, накануне, 6 января, 48 человек, в том числе четверо детей, получили обморожения конечностей. Среди пострадавших пятимесячный ребенок, который получил обморожение лица. Отметим, что в этот день столбик термометра в Москве опустился ниже отметки минус 25 градусов.
из-за аномальных морозов в столице пострадали 62 человека.
Также восемь человек были госпитализированы в медучреждения с различными травмами из-за переохлаждения. Шестеро жителей столицы были госпитализированы с различными травмами после падения на лед.
Отметим, что ночь на Рождество в Москве стала самой морозной с начала зимы, воздух в столице остыл до минус 29,8 градуса.
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