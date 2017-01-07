Путин рекомендовал ЦБ добиться снижения ставок по кредитам для регионов

Владимир Путин утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения решений о сокращении дефицитов региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки на них.

Одно из поручений адресовано Центробанку, который должен до 1 марта 2017 года «провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение».При этом Путин поручил формировать долговую политику субъектов на ежегодной основе до утверждения бюджетов на очередной финансовый год. Она должна определять «активное использование государственных ценных бумаг субъекта как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета и минимизацию привлечения коммерческих кредитов».Кроме того, региональной власти поручено ежегодно проводить инвентаризацию имущества и вовлекать неиспользуемое в хозяйственный оборот. Имущество, не приносящее доходов и не используемое для решения социальных задач, рекомендовано приватизировать.Контролировать реализацию этим мер должны полномочные представители президента в федеральных округах.Правительству поручено до 1 декабря принять дополнительные меры, «направленные на совершенствование методологических и организационных основ межбюджетных отношений».