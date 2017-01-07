СМИ: Киев нанял лоббистов для продвижения интересов в США

Администрация президента Украины Петра Порошенко наняла компанию BGR Group для лоббирования украинских интересов в США, пишет Deutsche Welle.ссылается на документы Минюста США. В них отмечается, что компания будет добиваться усиления американо-украинских связей, а также убеждать американский частный бизнес инвестировать в экономику Украины.
Издание отмечает, что услуги BGR Group будут обходиться украинскому бюджету в $50 тыс. ежемесячно. Контракт будет действовать как минимум до конца 2017 года.
Компания BGR Group основана бывшим председателем комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбуром.
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