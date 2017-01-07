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  • 07.01, 13:21

Следователи проводят проверку после гибели мужчины при пожаре в Москве

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Следователи проводят проверку после гибели мужчины при пожаре в Москве

Следователи проводят проверку после гибели мужчины при пожаре в Москве

Следователи проводят проверку после гибели мужчины при пожаре в Москве

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины на месте пожара на северо-востоке Москвы.

Напомним, сегодня утром на северо-востоке Москвы был ликвидирован пожар в гостинице-ресторане, в результате которого один человек погиб и девять пострадали.

Из сообщения СУ СК по Москве: «По версии следствия, утром 7 января в одном из помещений здания, расположенного на Ярославском шоссе в Москве, произошло возгорание. В результате тушения пожара было обнаружено тело мужчины на вид 40 лет».

В здании, где расположены ресторан, гостиница, салон красоты, фотостудия, стоматологическая клиника и ряд магазинов, произошли обрушения строительных конструкций и крыши. Тушение пожара было затруднено из-за аномально низкой температуры воздуха.

В качестве причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание либо неисправность электрооборудования.

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