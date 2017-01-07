#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Стройка
Стройка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.01, 11:50
Wikileaks: доклад о «российских хакерах» основан на просмотре телевидения и чтении Twitter. WikiLeaks, Интернет, США, соцсети, спецслужбы, телевидение, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Wikileaks: доклад о «российских хакерах» основан на просмотре телевидения и чтении Twitter

5 комментариев
Wikileaks: доклад о «российских хакерах» основан на просмотре телевидения и чтении Twitter

Wikileaks: доклад о «российских хакерах» основан на просмотре телевидения и чтении Twitter

Wikileaks: доклад о «российских хакерах» основан на просмотре телевидения и чтении Twitter

    На публикацию незасекреченной части доклада разведки США о хакерских атаках немедленно отреагировал портал Wikileaks.

    ФБР и ЦРУ считают, что российское ГРУ передавало полученные от взломщиков документы людям Джулиана Ассанжа, а в Wikileaks обратили внимание на «любопытную оговорку» в докладе.

    Wikileaks: «Рассекреченный доклад правительства США о „российских хакерских атаках“ содержит любопытную оговорку о том, что он базируется на просмотре телевидения и чтении Twitter».



    В докладе, в частности, говорится, что российское руководство якобы пыталось подорвать общественное доверие к выборам в США и нанести ущерб позициям Клинтон.

    В качестве одного из «доказательств» в докладе фигурирует кадр из заставки телешоу 2011 года, изображающий главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян, перешагивающую через здание американского Белого дома.

    Новости по теме

    Выборы президента в США

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru