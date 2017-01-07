Wikileaks: доклад о «российских хакерах» основан на просмотре телевидения и чтении Twitter

На публикацию незасекреченной части доклада разведки США о хакерских атаках немедленно отреагировал портал Wikileaks.людям Джулиана Ассанжа, а в Wikileaks обратили внимание на «любопытную оговорку» в докладе.
Wikileaks: «Рассекреченный доклад правительства США о „российских хакерских атаках“ содержит любопытную оговорку о том, что он базируется на просмотре телевидения и чтении Twitter».
US government’s declassified «Russian hacking» report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839— WikiLeaks (@wikileaks) January 6, 2017
В докладе, в частности, говорится, что российское руководство якобы пыталось подорвать общественное доверие к выборам в США и нанести ущерб позициям Клинтон.
В качестве одного из «доказательств» в докладе фигурирует кадр из заставки телешоу 2011 года, изображающий главного редактора агентства Sputnik и телеканала RT Маргариту Симоньян, перешагивающую через здание американского Белого дома.
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