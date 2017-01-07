Путин пожелал празднующим Рождество россиянам здоровья и благополучия

Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово.
Владимир Путин, президент РФ: «Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке».
Президент подчеркнул «огромную, поистине уникальную роль» Русской православной церкви и других христианских конфессий в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей, сбережении богатейшего исторического и культурного наследия России.
Владимир Путин: «И конечно, они многое делают для гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога, сохранения в нашей стране гражданского мира и согласия. Такая большая, созидательная работа заслуживает глубокой признательности и уважения».
Путин пожелал православным христианам и всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия.
присутствовал на праздничном богослужении в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде.
В ходе этой поездки президент также встретился с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился во время прогулки по озеру Ильмень в 2016 году.
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