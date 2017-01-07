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  • 07.01, 11:50
Мечеть Омейядов в Алеппо начали очищать от следов боевиков. Сирия, ислам, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мечеть Омейядов в Алеппо начали очищать от следов боевиков

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Мечеть Омейядов в Алеппо начали очищать от следов боевиков

Мечеть Омейядов в Алеппо начали очищать от следов боевиков

    В Алеппо жители вновь посещают древнюю мечеть Омейядов — один из символов города. Ее минарет взорвали боевики, само здание почти полностью разрушено, но это не останавливает людей. В храме собираются представители разных конфессий — они решают, как восстановить святыню.

    Мечеть Омейядов была построена еще в VIII веке, как показали раскопки, на месте языческого храма и византийской церкви. Знаменитая на весь мир своей архитектурой и размерами, она была внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь, по преданию, захоронен пророк Закария. Боевики заложили могилу кирпичами, якобы пытаясь уберечь от обстрелов. На самом деле они осквернили и разграбили мечеть.

    Амаль Хасан, историк: «Эта мечеть для жителей Алеппо и для всех сирийцев значит очень много. Это был религиозный и культурный центр. Символ исламской религии. И посмотрите во что они его превратили».

    Груда камней — все, что осталось от некогда самого красивого и высокого минарета в Алеппо. Он был символом города. Выстоял во время двух землетрясений в XIX веке, но не смог устоять перед нашествием террористов. Боевики взорвали святыню.

    Расстреляв хранителей, террористы выкрали находившиеся здесь святые для мусульман реликвии: волос и халат пророка Мухаммеда. В молельных залах джихадисты разместились, как в казармах. Саму мечеть превратили в форпост. Проходы завалили мешками и бочками с песком. На стенах вместо гобеленов с аятами, цитатами из Корана, развесили флаги своей группировки — запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры».

    Даже в полуразрушенную мечеть приходят верующие. На небольшом уцелевшем пятачке совершают намаз.

    Дата начала восстановительных работ и масштабной реставрации пока не определена. В первую очередь из мечети вынесут весь мусор, оставшийся после боевиков, чтобы избавиться от следов их пребывания в этом святом месте.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.

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