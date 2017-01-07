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  • 07.01, 10:19
Двухлетнему Артёму нужны деньги на спасительную операцию на черепе. SOS, благотворительность, дети и подростки, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Двухлетнему Артёму нужны деньги на спасительную операцию на черепе

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Двухлетнему Артёму нужны деньги на спасительную операцию на черепе

Двухлетнему Артёму нужны деньги на спасительную операцию на черепе

Двухлетнему Артёму нужны деньги на спасительную операцию на черепе

    Двухлетний Артём из Петербурга ждет рождественского чуда. Из-за серьезного генетического заболевания здоровье мальчика ухудшается. Вся надежда на операцию, но чтобы сделать ее требуется 600 тысяч рублей. Сумма для многодетной семьи неподъемная.

    Из-за генетического заболевания у Артёма неправильно сросся череп, и это серьезная угроза для полноценного развития ребенка. При скафоцефалии — с греческого это переводится как «голова в виде ладьи» — кости черепа срастаются быстро и неправильно, и головному мозгу становится некуда расти, а мозг малыша развивается.

    Последствия могут быть очень тяжелыми. Сейчас у мальчика пока все хорошо, учится говорить. Но доктора уже заметили первые проблемы со зрением.

    С этими проблемами в многодетной семье уже сталкивались. У младшего сына Марины тот же диагноз. Ему успешно сделали операцию. Собирать денежные средства многодетной семье тогда не понадобилось.

    Заболевание редкое, но операции таким больным в российских детских клиниках делают давно и успешно. С помощью специальных надрезов и дополнительных пластин хирурги несколько часов в операционной буквально переделывают череп.

    Чтобы помочь Артёму, отправьте СМС на номер 3242 с суммой пожертвования. Благотворительный фонд «Линия жизни».

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