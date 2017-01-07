Двухлетнему Артёму нужны деньги на спасительную операцию на черепе

Двухлетний Артём из Петербурга ждет рождественского чуда.
Из-за серьезного генетического заболевания здоровье мальчика ухудшается. Вся надежда на операцию, но чтобы сделать ее требуется 600 тысяч рублей. Сумма для многодетной семьи неподъемная.
Последствия могут быть очень тяжелыми. Сейчас у мальчика пока все хорошо, учится говорить. Но доктора уже заметили первые проблемы со зрением.
С этими проблемами в многодетной семье уже сталкивались. У младшего сына Марины тот же диагноз. Ему успешно сделали операцию. Собирать денежные средства многодетной семье тогда не понадобилось.
Заболевание редкое, но операции таким больным в российских детских клиниках делают давно и успешно. С помощью специальных надрезов и дополнительных пластин хирурги несколько часов в операционной буквально переделывают череп.
Чтобы помочь Артёму, отправьте СМС на номер 3242 с суммой пожертвования. Благотворительный фонд «Линия жизни».
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