Десятки тысяч россиян провели рождественскую ночь в храмах

Миллионы православных в России и по всему миру сегодня отмечают один из самых светлых праздников — Рождество Христово. Несмотря на аномальные холода, которые установились сейчас во многих российских регионах, верующие эту ночь провели в храмах. Литургию в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Кирилл.
О Рождестве как явлении, выходящем за рамки конфессионального праздника, говорил в своем поздравлении Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Патриарх Кирилл: «Господь принес спасение для всех, потому что открытая им дорога — это та дорога, по которой каждый человек может пройти. Будем молиться и надеяться, что Господь всех нас поведет по этой дороге, что мы будем способны преодолевать трудности, невзгоды и кризисы, которые выпадают, в том числе и на наши времена.
Прославляя событие Рождества Христова, церковь видит в нем поворотный момент человеческой истории. Возникновение возможности реально переломить трагический ход жизни. Обратиться от тьмы к свету, от распада к созиданию, от греха к праведности. От смерти к жизни».
Торжественные богослужения прошли в десятках тысяч церквей. Первыми Рождество встретили жители Камчатки. В самом сейсмоустойчивом храме страны — кафедральном Соборе Животворящей Троицы — собрались более тысячи прихожан. В Иркутске соорудили ледяную часовню, сделали изо льда иконы и устроили фейерверк.
Службу в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря в Великом Новгороде посетил Владимир Путин. Среди прихожан — его старые знакомые — новгородские рыбаки. С ними президент осенью прошлого года прогуливался по озеру Ильмень. Нынешнее Рождество праздновали умеренно — пили чай, делились рецептами приготовления ухи, обсуждали, чего ждать от наступившего года.
Рождественская ночь выдалась местами просто лютой. Спасатели подстраховались пунктами обогрева, полевые кухни развернуты у самых посещаемых церквей.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Гарри Княгницкого.
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