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  • 07.01, 07:17
Сотни туристов застряли на затопленном острове Самуи в Таиланде. Таиланд, аэропорты, наводнения, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сотни туристов застряли на затопленном острове Самуи в Таиланде

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Сотни туристов застряли на затопленном острове Самуи в Таиланде

Сотни туристов застряли на затопленном острове Самуи в Таиланде

Сотни туристов застряли на затопленном острове Самуи в Таиланде

    Сотни туристов, в том числе из России, не могут покинуть остров Самуи из-за сильного наводнения. Аэропорт острова работает по фактической погоде, задержаны и отменены да десятка рейсов.

    Пассажирам, большинство из которых должны были вылететь в Бангкок, билеты меняют только на 10 января. Аэропорт острова рассчитан на прием небольшого количества самолетов. По данным ТАСС, сейчас задержан прилет и вылет 15 рейсов, не менее десятка рейсов отменены.

    Проливные дожди не прекращаются на Самуи последние два дня, многие дороги на острове затопило. Залило водой дорогу в район Чавенга, где расположено большинство крупных отелей. Таксисты отказываются везти туда людей из аэропорта.

    По прогнозам синоптиков, ливни будут идти на Самуи минимум до воскресенья. Наводнения также возможны таких туристических местах как Пхукет, Краби, Прачуапкхирикхан.

    Чего-то я волнуюсь… @nata_krasnoperova кружит где-то над островом, потому что, как назло, зарядила очередная порция дождя с грозой! Уже минимум на 40 минут задержка рейса… Мы тоже кружили полчаса… 😰 Ой!!! Вот, слышу! Пошёл на посадку самолёт! Уверена, это они! 😃 Теперь бы добраться из аэропорта-все дороги затопило! 🤔А потом ещё продержаться пару дней до солнышка! #самуи #шторм #циклон #наводнениенасамуи #flooding #floodatsamui #samuiflooding

    Видео опубликовано 🦋BROW & MICROBLADING EXPERT🦋 (@iri.levchuk)

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