Обама: республиканцы «больше верят Путину, чем демократам»

Президент США встревожен тем, что республиканцы больше верят Владимиру Путину, чем родным американским демократам.
По мнению Обамы, «такого не должно быть». «Мы все в одной команде, Владимир Путин не в нашей команде», цитирует президента США РИА Новости.
Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о «российском вмешательстве» в выборы президента США. В документе утверждается, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но доказательств тому не приводится. При этом спецслужбы признают, что «российское вмешательство» никак не повлияло на итоги выборов.
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