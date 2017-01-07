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  • 07.01, 07:17

Обама: республиканцы «больше верят Путину, чем демократам»

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Обама: республиканцы «больше верят Путину, чем демократам»

Обама: республиканцы «больше верят Путину, чем демократам»

Президент США встревожен тем, что республиканцы больше верят Владимиру Путину, чем родным американским демократам.

Барак Обама, президент США: «Русские хотели вмешаться в выборы, и они вмешались. Одна из вещей, которые меня беспокоят, — это насколько много комментариев мы видели в последнее время, когда имеются республиканцы или эксперты, или комментаторы на телевидении, которые, похоже, больше доверяют Владимиру Путину, чем своим товарищам-американцам, потому что эти товарищи-американцы — демократы».

По мнению Обамы, «такого не должно быть». «Мы все в одной команде, Владимир Путин не в нашей команде», цитирует президента США РИА Новости.

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о «российском вмешательстве» в выборы президента США. В документе утверждается, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но доказательств тому не приводится. При этом спецслужбы признают, что «российское вмешательство» никак не повлияло на итоги выборов.

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