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  • 07.01, 07:17
Власти сообщили о десятках пострадавших из-за стрельбы в аэропорту Флориды. США, аэропорты, расследование, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Власти сообщили о десятках пострадавших из-за стрельбы в аэропорту Флориды

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  • Фото Reuters © 2017, Andrew Innerarity
Власти сообщили о десятках пострадавших <nobr>из-за</nobr> стрельбы в аэропорту Флориды

Власти сообщили о десятках пострадавших из-за стрельбы в аэропорту Флориды

Власти сообщили о десятках пострадавших <nobr>из-за</nobr> стрельбы в аэропорту Флориды
  • Фото Reuters © 2017, Andrew Innerarity

    • По последним данным, в общей сложности 50 человек пострадали в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде.

    Как сообщил офис шерифа округа Броуард, к которому относится Форт-Лодердейл, еще 37 человек получили ранения после инцидента со стрельбой. Как сообщалось, на территории аэропорта царила паника, люди, пытаясь спастись, бежали даже по взлетному полю.


    Один из пассажиров открыл огонь у стойки выдачи багажа в аэропорту. В результате погибли 5 человек, еще от 8 до 13 получили ранения.

    Предположительно, стрельбу открыл Эстебан Сантьяго, военнослужащий, прибывший рейсом из Анкориджа, Аляска. Преступник был задержан полицией, его мотивы выясняются.

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