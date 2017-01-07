Власти сообщили о десятках пострадавших из-за стрельбы в аэропорту Флориды

По последним данным, в общей сложности 50 человек пострадали в результате стрельбы в аэропорту
Форт-Лодердейл во Флориде.
This is a fluid situation.— Broward Sheriff (@browardsheriff) 7 января 2017 г.
5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional.
Один из пассажиров открыл огонь у стойки выдачи багажа в аэропорту. В результате погибли 5 человек, еще от 8 до 13 получили ранения.
был задержан полицией, его мотивы выясняются.
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