В Сеть выложили запись разговора о захвате власти на Украине

Депутат Верховной рады Сергей Пашинский в телефонном разговоре с лидером украинской партии «УКРОП» Геннадием Корбаном обсуждал захват власти на Украине.
Да простит меня Геннадий Корбан, но в этом аудиофайле, посланном мне богами, он прекрасен.Опубликовано Андреем Портновым 6 января 2017 г.
Возомнившая себя большим на…
Как сообщает Страна.Ua, этот разговор состоялся в марте 2015 года. Тогда Корбан вместе с командой Игоря Коломойского был вынужден уйти из Днепропетровской облгосадминистрации после конфликта с президентом Порошенко.
В разговоре Пашинский говорит, что когда «мы захватим власть, будем руководить страной так, чтобы она процветала». Собеседник просит депутата «не говорить такие вещи по телефону», на что тот отвечает, что является другом президента.
Также депутат грозит «расстрелять первыми» «ушлепков» из окружения президента, которые считают его и Корбана врагами. По словам Пашинского, «они ничего делать не могут, даже воровать не умеют».
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