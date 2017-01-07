#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Волкодав
Прямой эфир доступен только по ТВ до 08:00
Волкодав 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.01, 05:46

В Турции за день уволили 6 тысяч госслужащих

комментировать

В Турции за день уволили 6 тысяч госслужащих

В Турции за день уволили 6 тысяч госслужащих

В Турции продолжаются чистки после летней попытки переворота. В пятницу без работы остались более 6 тысяч госслужащих.

Уволены почти 2,7 тысячи полицейских, 1,7 тысячи сотрудников министерства юстиции, 838 сотрудников министерства здравоохранения, более 630 академиков и 135 чиновников аппарата по религиозным связям, сообщает ТАСС.

5 января был вынесен первый официальный приговор за участие в попытке госпереворота: суд приговорил двух сотрудников полиции к пожизненному заключению.

В ночь на 16 июля 2016 года группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции попыталась захватить власть в стране. В результате столкновений, произошедших в основном в Стамбуле и Анкаре, погибли 246 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. Анкара обвиняет в организации переворота живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его сторонников.

После этих событий по всей стране были уволены или отстранены от работы более 100 тысяч госслужащих в различных структурах. По обвинению в организации путча в Турции задержано уже 7,5 тысячи человек, в том числе более 6 тысяч военных, полицейских, судей и прокуроров.

Новости по теме

Попытка переворота в Турции

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru