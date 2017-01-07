В Турции за день уволили 6 тысяч госслужащих

В Турции продолжаются чистки после летней попытки переворота. В пятницу без работы остались более 6 тысяч госслужащих.
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5 января был вынесен первый официальный приговор за участие в попытке госпереворота: суд приговорил двух сотрудников полиции к пожизненному заключению.
В ночь на 16 июля 2016 года группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции попыталась захватить власть в стране. В результате столкновений, произошедших в основном в Стамбуле и Анкаре, погибли 246 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. Анкара обвиняет в организации переворота живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его сторонников.
После этих событий по всей стране были уволены или отстранены от работы более 100 тысяч госслужащих в различных структурах. По обвинению в организации путча в Турции задержано уже 7,5 тысячи человек, в том числе более 6 тысяч военных, полицейских, судей и прокуроров.
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