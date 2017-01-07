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  • 07.01, 01:13

Разведка США обнародовала несекретную версию доклада о «российском влиянии»

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Разведка США обнародовала несекретную версию доклада о «российском влиянии»

Разведка США обнародовала несекретную версию доклада о «российском влиянии»

Американская разведка утверждает, что Россия якобы вела «кампанию влияния» на ход последних президентских выборов в США по указанию высшего российского руководства. Об этом говорится в обнародованной в пятницу несекретной версии доклада, посвященного кибератакам, якобы проведенным «русскими хакерами».

Из доклада: «Мы считаем, что российский президент Владимир Путин распорядился провести кампанию влияния в 2016 году, нацеленную на президентские выборы в США. Россия ставила своими целями подорвать доверие общественности к демократическому процессу в США, опорочить экс-госсекретаря Клинтон и нанести ущерб ее шансам быть избранной, а также ее потенциальному пребыванию на посту президента.

Мы также считаем, что у Путина и российского правительства выработалось явное предпочтение к тому, чтобы избранным президентом стал Трамп. У нас есть высокая степень уверенности в этих выводах».

Отчет опубликован аппаратом директора национальной разведки США Джеймса Клэппера в пятницу. Документ является несекретной версией доклада высокого уровня секретности, который ранее был представлен президенту Обаме, избранному президенту Трампу и конгрессу США.

США и ранее утверждали, что Россия стоит за хакерскими атаками, целью которых было воздействие на ход выборов американского президента. Доказательств тому представлено не было. В Москве не раз отвергали эти домыслы.

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