Уходящий глава Пентагона пожаловался на трудности в отношениях с РФ

Россия приняла стратегию, направленную на срыв планов США везде, где только возможно. Так считает уходящий министр обороны США Эштон Картер.интервью The Wall Street Journal.
По словам Эштона Картера, успех российского руководства определяется не результатом на местах, а уровнем созданного дискомфорта для остального мира. Именно это, по его мнению, создает сложности для развития отношений между США и Россией.
Глава Пентагона отметил, что в диалоге с РФ пытался выстраивать политику, основанную на силе и сбалансированности, и проявлял желание работать с Кремлем там, где это возможно. Он также призвал новый состав конгресса и новую администрацию США продолжить финансирование программ помощи европейским союзникам, особенно на восточных границах НАТО, передает «Интерфакс».
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