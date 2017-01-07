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  • 07.01, 02:44

Уходящий глава Пентагона пожаловался на трудности в отношениях с РФ

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Уходящий глава Пентагона пожаловался на трудности в отношениях с РФ

Уходящий глава Пентагона пожаловался на трудности в отношениях с РФ

Россия приняла стратегию, направленную на срыв планов США везде, где только возможно. Так считает уходящий министр обороны США Эштон Картер.

Такое заявление Картер сделал в интервью The Wall Street Journal.

По словам Эштона Картера, успех российского руководства определяется не результатом на местах, а уровнем созданного дискомфорта для остального мира. Именно это, по его мнению, создает сложности для развития отношений между США и Россией.

Глава Пентагона отметил, что в диалоге с РФ пытался выстраивать политику, основанную на силе и сбалансированности, и проявлял желание работать с Кремлем там, где это возможно. Он также призвал новый состав конгресса и новую администрацию США продолжить финансирование программ помощи европейским союзникам, особенно на восточных границах НАТО, передает «Интерфакс».

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