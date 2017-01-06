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  • 06.01, 23:42
Аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде закрыт после бойни. США, аэропорты, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде закрыт после бойни

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Аэропорт <nobr>Форт-Лодердейл</nobr> во Флориде закрыт после бойни

Аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде закрыт после бойни

Аэропорт <nobr>Форт-Лодердейл</nobr> во Флориде закрыт после бойни
  • Фото: telenburg /instagram.com

    • Аэропорт Форт-Лодердейл штата Флорида временно приостановил работу из-за бойни в терминале.

    Вылеты из аэропорта отменены в соответствии с распоряжением Федерального авиационного управления США. Из здания эвакуированы все пассажиры, сообщает «Интерфакс».

    Как говорится в Twitter аэропорта, стрельба произошла в зоне приема багажа терминала 2.


    По последним данным, в результате стрельбы погибли не менее 5 человек, 8 получили ранения. Стрелок задержан. Подробности ЧП выясняются.

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