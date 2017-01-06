Аэропорт Форт-Лодердейл во Флориде закрыт после бойни

Аэропорт
Интерфакс».
Форт-Лодердейл штата Флорида временно приостановил работу из-за бойни в терминале.
Как говорится в Twitter аэропорта, стрельба произошла в зоне приема багажа терминала 2.
All services are temporarily suspended at #FLL. Please contact your air carrier about your flight information. https://t.co/Uwbaa6n6aB— Ft. Laude-Hlwd Int’l (@FLLFlyer) 6 января 2017 г.
По последним данным, в результате стрельбы погибли не менее 5 человек, 8 получили ранения. Стрелок задержан. Подробности ЧП выясняются.
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