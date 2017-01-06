Васильев и Жильцов стали вторыми на пятом этапе Africa Eco Race

Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini пришли вторыми к финишу пятого этапа
ралли-рейда Africa Eco Race в зачете внедорожников и грузовиков.
Васильев и Жильцов сохраняют лидерство в генеральной классификации, опережая Магнальди и Борсотто на 22 минуты 18 секунд.
В зачете мотоциклов и квадроциклов на пятом этапе первенствовал россиянин Дмитрий Агошков из команды KTM. В общем зачете он идет пятым, отставая от лидера Гева Селлы из ЮАР на 2 часа 14 минут 26 секунд.
Africa Eco Race завершится 14 января в Дакаре.
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