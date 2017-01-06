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  • 06.01, 22:11

Васильев и Жильцов стали вторыми на пятом этапе Africa Eco Race

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Васильев и Жильцов стали вторыми на пятом этапе Africa Eco Race

Васильев и Жильцов стали вторыми на пятом этапе Africa Eco Race

Васильев и Жильцов стали вторыми на пятом этапе Africa Eco Race
  • Фото: G-ENERGY TEAM - VASILYEV RACING TEAM /vk.com

    • Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini пришли вторыми к финишу пятого этапа ралли-рейда Africa Eco Race в зачете внедорожников и грузовиков.

    Спецучасток длиной 456,67 км россияне преодолели за 2 часа 1 минуту 28 секунд. Выиграли французы Тьерри Магнальди и Франсуа Борсотто на Ford (1:56,21), тройку замкнули россияне Андрей Каргинов, Андрей Мокеев и Дмитрий Никитин на КамАЗе (2:05,52).

    Васильев и Жильцов сохраняют лидерство в генеральной классификации, опережая Магнальди и Борсотто на 22 минуты 18 секунд.

    В зачете мотоциклов и квадроциклов на пятом этапе первенствовал россиянин Дмитрий Агошков из команды KTM. В общем зачете он идет пятым, отставая от лидера Гева Селлы из ЮАР на 2 часа 14 минут 26 секунд.

    Africa Eco Race завершится 14 января в Дакаре.

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