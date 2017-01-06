Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Флориды: есть погибшие и раненые

В международном аэропорту во Флориде произошла стрельба. По предварительным данным, девять человек ранены, есть погибшие.
Между тем данные о жертвах стрельбы пока приходят противоречивые. По одним данным, в результате атаки девять человек были ранены, один погиб. По информации других источников, жертвами стрельбы стали три человека.
Официальной информации о погибших и раненых пока не поступало. Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию, устроившего стрельбу мужчину задержали.
Одним из первых о стрельбе сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, находившийся в этот момент в здании аэропорта.
Ари Флейшер: «Все вроде прекратилось, но полиция пока не выпускает никого из аэропорта, по крайней мере, из зоны, в которой я нахожусь».
All seems calm now but the police aren’t letting anyone out of the airport — at least not the area where I am.— Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 января 2017 г.
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