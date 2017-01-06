#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Паутина
Недоступно в Вашей стране
Паутина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.01, 22:11
Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Флориды: есть погибшие и раненые. США, аэропорты, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Флориды: есть погибшие и раненые

комментировать
Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Флориды: есть погибшие и раненые

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Флориды: есть погибшие и раненые

Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Флориды: есть погибшие и раненые
  • Фото: @MxWllSolutions /twitter.com

    • В международном аэропорту во Флориде произошла стрельба. По предварительным данным, девять человек ранены, есть погибшие.

    По данным местных СМИ, огонь был открыт в зоне выдачи багажа. У стрелявшего, предположительно, не было сообщников.

    Между тем данные о жертвах стрельбы пока приходят противоречивые. По одним данным, в результате атаки девять человек были ранены, один погиб. По информации других источников, жертвами стрельбы стали три человека.

    Официальной информации о погибших и раненых пока не поступало. Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на полицию, устроившего стрельбу мужчину задержали.

    Одним из первых о стрельбе сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, находившийся в этот момент в здании аэропорта.

    Ари Флейшер: «Все вроде прекратилось, но полиция пока не выпускает никого из аэропорта, по крайней мере, из зоны, в которой я нахожусь».

    Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Флориды: есть погибшие и раненые. США, аэропорты, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: @danscott06 /twitter.com

    Неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Флориды: есть погибшие и раненые. США, аэропорты, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: @ReaganBattalion /twitter.com

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru