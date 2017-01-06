Москвичи в канун Рождества идут в храмы, несмотря на аномальные морозы

Православные верующие готовятся встретить один из главных праздников — Рождество Христово. День накануне большого торжества для христиан особенный, его называют рождественский сочельник.
Накануне Рождества к пастве обратился патриарх Кирилл. Он сказал, что прошедший год для россиян был тяжелым и принес много испытаний, однако каждый может сделать мир немного лучше.
Главная рождественская служба начнется в 23:00 и продлится около пяти часов. В районе храма усилены меры безопасности, дежурят не только стражи правопорядка, но и спасатели МЧС. Это связано в том числе и с морозами. Также у наиболее посещаемых столичных храмов будут дежурить автобусы для обогрева празднующих Рождество.
НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию главной рождественской службы, которая состоится в храме Христа Спасителя, начало — в 23:00 по Москве.
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