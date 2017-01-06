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  • 06.01, 20:40
Москвичи в канун Рождества идут в храмы, несмотря на аномальные морозы. Москва, Рождество, морозы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Москвичи в канун Рождества идут в храмы, несмотря на аномальные морозы

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Москвичи в канун Рождества идут в храмы, несмотря на аномальные морозы

Москвичи в канун Рождества идут в храмы, несмотря на аномальные морозы

    Православные верующие готовятся встретить один из главных праздников — Рождество Христово. День накануне большого торжества для христиан особенный, его называют рождественский сочельник.

    В храме Христа Спасителя в столице, несмотря на сильный мороз, собираются верующие. Таких морозов в ночь на Рождество в Москве не было последние 14 лет. Но, как говорят пришедшие в храм, их греет вера.

    Накануне Рождества к пастве обратился патриарх Кирилл. Он сказал, что прошедший год для россиян был тяжелым и принес много испытаний, однако каждый может сделать мир немного лучше.

    Главная рождественская служба начнется в 23:00 и продлится около пяти часов. В районе храма усилены меры безопасности, дежурят не только стражи правопорядка, но и спасатели МЧС. Это связано в том числе и с морозами. Также у наиболее посещаемых столичных храмов будут дежурить автобусы для обогрева празднующих Рождество.

    НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию главной рождественской службы, которая состоится в храме Христа Спасителя, начало — в 23:00 по Москве.

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