Пентагон объявил об уничтожении в Сирии одного из главарей ИГ

Возглавляемая США коалиция сообщила о ликвидации в Ракке одного из лидеров «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) Махмуда Аль-Исави , который отвечал за пропаганду и разведку.

В сообщении, распространенном центральным командованием США, говорится, что террорист был убит 31 декабря 2016 года в результате авиаудара коалиции.: «Махмуд Аль-Исави был давним членом ИГ, поддерживал СМИ и структуры разведки в Эль-Фаллудже, после чего переехал в Ракку».По данным Пентагона, убитый террорист распределял финансы между лидерами ИГ, а также отвечал за пропаганду.В сообщении говорится, что Аль-Исави стал 16-м по счету влиятельным членом ИГ, осуществлявшим внешние операции, который был ликвидирован коалиционными силами в 2016 году.