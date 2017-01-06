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  • 06.01, 19:08

Более 100 вооруженных формирований в Сирии присоединились к перемирию

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Более 100 вооруженных формирований в Сирии присоединились к перемирию

Более 100 вооруженных формирований в Сирии присоединились к перемирию

До 104 выросло число вооруженных формирований в Сирии, присоединившихся к перемирию.

Как сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, «количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 104».

По данным российских военных, заявочные листы о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали лидеры 10 вооруженных формирований в сирийской провинции Хама.

Из сообщения Центра: «Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра».

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