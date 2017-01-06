«Газпром» из-за морозов увеличил заявку на транзит через Украину на 10%

«Газпром» 6 января
из-за похолодания увеличил заявку на транзит через украинскую газотранспортную систему на 10% по сравнению с первыми числами января. По этой же причине на Украине на 64% вырос объем отбора газа из подземных хранилищ.
Ранее в НАК «Нафтогаз Украины» констатировали снижение транзита через ГТС страны на 19% после принятия Европейской комиссией решения о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL.
Украина с 6 января из-за наступившего похолодания увеличила объемы отбора газа из подземных хранилищ на 64% — до 100 млн кубометров в сутки.
#морози: збільшено обсяги відбору газу зі сховищ, прогнозований добовий режим 100 млн.кубометрів, — 83% від поточних пот…Posted by Максим Білявський on Thursday, January 5, 2017
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