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  • 06.01, 19:09

«Газпром» из-за морозов увеличил заявку на транзит через Украину на 10%

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«Газпром» из-за морозов увеличил заявку на транзит через Украину на 10%

«Газпром» <nobr>из-за</nobr> морозов увеличил заявку на транзит через Украину на 10%

«Газпром» 6 января из-за похолодания увеличил заявку на транзит через украинскую газотранспортную систему на 10% по сравнению с первыми числами января. По этой же причине на Украине на 64% вырос объем отбора газа из подземных хранилищ.

Заявка «Газпрома» на транзит в Европу через ГТС Украины выросла до 278,9 млн кубометров, сообщил руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО «Укртрансгаз» Максим Белявский. Среднесуточный транзит российского газа через ГТС Украины 1–4 января составил 252,2 млн кубометров.


Ранее в НАК «Нафтогаз Украины» констатировали снижение транзита через ГТС страны на 19% после принятия Европейской комиссией решения о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL.

Украина с 6 января из-за наступившего похолодания увеличила объемы отбора газа из подземных хранилищ на 64% — до 100 млн кубометров в сутки.

#морози: збільшено обсяги відбору газу зі сховищ, прогнозований добовий режим 100 млн.кубометрів, — 83% від поточних пот…

Posted by Максим Білявський on Thursday, January 5, 2017

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