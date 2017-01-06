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  • 06.01, 19:09

Мужчина попытался сжечь российский флаг в Севастополе

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Мужчина попытался сжечь российский флаг в Севастополе

Мужчина попытался сжечь российский флаг в Севастополе

В центре Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг, но был задержан сотрудниками частного охранного предприятия.

Как передает РИА Новости, мужчина выкрикивал угрозы в адрес российской власти, в результате охранники вызвали наряд полиции.

Прибывшие на место происшествия в Артиллерийскую бухту полицейские столкнулись с активным сопротивлением. Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников и правоохранителей.

Как заявил источник в правоохранительных органах Севастополя, с подобным агрессивным поведением за последние 2,5 года полицейские столкнулись впервые.

Из сообщения источника: «Это был целый поток оскорблений, от мужчины шел сильный запах спиртного, но пьяным назвать его было нельзя».

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