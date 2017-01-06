Искусственный интеллект и гравитационные волны: главные научные открытия 2016 года

Ведущий ряда
сенсацию космического масштаба. Оказывается, по их расчетам, в Солнечной системе где-то за орбитой Плутона скрывается гигантская, ранее неизвестная девятая планета. Именно ее существование объясняет те особенности поведения малых тел из так называемого Пояса Койпера, которые ранее объяснению не поддавались. Сейчас за девятой планетой развернулась настоящая астрономическая охота.
научно-популярных программ на НТВ Сергей Малозёмов подвел итоги ушедшего года. Важнейшие открытия в области медицины, астрономии и технологий — в его специальном репортаже.
Февраль 2016 года тоже отметился открытием из области очевидного-невероятного. Большой международный коллектив ученых объявил об экспериментальном обнаружении так называемых гравитационных волн, существование которых еще 100 лет назад предсказал Эйнштейн. Открытие поможет разгадать самые сокровенные тайны мироздания. Но, как всегда бывает в науке, не сразу, а постепенно.
Весна, лето и осень 2016 года тоже принесли много интересного. Например, активно завоевывал позиции искусственный интеллект. Он позволил, например, встроить в Skype онлайновый голосовой переводчик, который прямо-таки ломает языковой барьер.
Событием из мира технологий многие обозреватели считают и прошедшие в США президентские выборы. Согласно распространенному мнению, среди факторов, обеспечивших победу Дональду Трампу, было и грамотное применение современных методик обработки так называемых больших данных. Это позволило точечно подать пользователям социальных сетей рассчитанную именно на них рекламу.
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