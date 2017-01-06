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  • 06.01, 17:38
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа заподозрили в стрельбе из игрушечного автомата на Тверской. автомобили, ЛУКОЙЛ, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сына вице-президента ЛУКОЙЛа заподозрили в стрельбе из игрушечного автомата на Тверской

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Сына <nobr>вице-президента</nobr> ЛУКОЙЛа заподозрили в стрельбе из игрушечного автомата на Тверской

Сына вице-президента ЛУКОЙЛа заподозрили в стрельбе из игрушечного автомата на Тверской

Сына <nobr>вице-президента</nobr> ЛУКОЙЛа заподозрили в стрельбе из игрушечного автомата на Тверской

    Сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров, ранее ставший фигурантом нашумевшего дела о гонках на Mercedes Gelandewagen, вновь оказался в центре внимания СМИ.

    Внимание к Шамсуарову привлек видеоролик, появившийся в Сети в ночь на 6 января. На снятых кадрах неизвестные мужчины из окна автомобиля «ведут огонь» по другим машинам из игрушечного автомата. При этом в Instagram Шамсуарова были опубликованы фото игрушечных автоматов, лежащих в салоне автомобиля.
    Сына вице-президента ЛУКОЙЛа заподозрили в стрельбе из игрушечного автомата на Тверской. автомобили, ЛУКОЙЛ, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: borzrus /instagram.com

    В октябре Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова к 300 часам обязательных работ по резонансному делу о гонках с полицией на Mercedes Gelandewagen. Шамсуаров был признан виновным в оскорблении полицейских, но оправдан по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Таким образом, ему удалось избежать тюремного срока, как и двум другим фигурантам.

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