Сына вице-президента ЛУКОЙЛа заподозрили в стрельбе из игрушечного автомата на Тверской

Сын
вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров, ранее ставший фигурантом нашумевшего дела о гонках на Mercedes Gelandewagen, вновь оказался в центре внимания СМИ.
В октябре Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова к 300 часам обязательных работ по резонансному делу о гонках с полицией на Mercedes Gelandewagen. Шамсуаров был признан виновным в оскорблении полицейских, но оправдан по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Таким образом, ему удалось избежать тюремного срока, как и двум другим фигурантам.
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