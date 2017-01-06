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  • 06.01, 17:38

СМИ: «политические» послы США покинут свои посты в день инаугурации Трампа

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СМИ: «политические» послы США покинут свои посты в день инаугурации Трампа

СМИ: «политические» послы США покинут свои посты в день инаугурации Трампа

Все «политические» послы США должны будут покинуть свои посты в день инаугурации Дональда Трампа, то есть 20 января. По информации газеты The New York Times, соответствующий веерный указ еще 23 декабря разослала переходная команда избранного президента.

Речь идет о тех главах зарубежных дипмиссий США, которые были назначены на эти посты благодаря тесным связям с Бараком Обамой.

Как отмечает издание, указ команды Трампа не предусматривает исключений, что идет вразрез с практикой последних десятилетий предоставлять послам при смене хозяина Белого дома переходный период, чтобы, например, их дети смогли завершить учебный год.

В связи с этим, по мнению TNYT, США рискуют на долгие месяцы остаться без утвержденных Сенатом послов в таких критически значимых странах, как Германия, Канада и Великобритания. В числе «политических» также упоминаются послы в Коста-Рике, Чехии, Бельгии, Новой Зеландии.


Высокопоставленный представитель команды Трампа отметил, что в этом решении нет ничего необычного: это лишь намерение получить гарантии, что все зарубежные назначенцы Обамы покинут свои посты в срок, как и чиновники в Белом доме и федеральных агентствах. По его мнению, послов не должна удивлять жесткая дата их ухода.

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