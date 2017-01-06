СМИ: «политические» послы США покинут свои посты в день инаугурации Трампа

Все «политические» послы США должны будут покинуть свои посты в день инаугурации Дональда Трампа, то есть 20 января. По информации газеты The New York Times, соответствующий веерный указ еще 23 декабря разослала переходная команда избранного президента.
Как отмечает издание, указ команды Трампа не предусматривает исключений, что идет вразрез с практикой последних десятилетий предоставлять послам при смене хозяина Белого дома переходный период, чтобы, например, их дети смогли завершить учебный год.
В связи с этим, по мнению TNYT, США рискуют на долгие месяцы остаться без утвержденных Сенатом послов в таких критически значимых странах, как Германия, Канада и Великобритания. В числе «политических» также упоминаются послы в Коста-Рике, Чехии, Бельгии, Новой Зеландии.
Trump’s transition staff has ordered politically appointed ambassadors to leave their posts by Inauguration Day https://t.co/L0k97qE0Zx— The New York Times (@nytimes) January 6, 2017
Высокопоставленный представитель команды Трампа отметил, что в этом решении нет ничего необычного: это лишь намерение получить гарантии, что все зарубежные назначенцы Обамы покинут свои посты в срок, как и чиновники в Белом доме и федеральных агентствах. По его мнению, послов не должна удивлять жесткая дата их ухода.
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