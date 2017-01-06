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  • 06.01, 16:06
В Китае ребенок утонул в бассейне, пока его мать писала СМС: видео. дети и подростки, Китай, несчастные случаи, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Китае ребенок утонул в бассейне, пока его мать писала СМС: видео

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В Китае ребенок утонул в бассейне, пока его мать писала СМС: видео

В Китае ребенок утонул в бассейне, пока его мать писала СМС: видео

В Китае ребенок утонул в бассейне, пока его мать писала СМС: видео

    Четырехлетний мальчик утонул в бассейне в Китае, пока его мать переписывалась по мобильному телефону, находясь в нескольких метрах от него.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел 3 января в бассейне в городе Сяньян в провинции Шэньси. Кроме сына, мать взяла в бассейн и свою шестилетнюю дочь.

    Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как мальчик начинает тонуть в одной из частей бассейна, а в этом время его мать стоит спиной к нему в нескольких метрах и переписывается по мобильному телефону. После того как женщина перестала вести переписку, она пошла в другую часть бассейна. Также на записи видно, что в момент трагедии в бассейне находились и другие посетители, но никто не обратил внимания на тонущего ребенка.

    По данным СМИ, глубина воды в детской части бассейна составляет примерно 30 сантиметров, однако ребенок заплыл в ту часть, где глубина составляла уже 1,3 метра. Сообщается, что мальчик тонул в течение трех минут. Его тело было обнаружено на дне бассейна спустя час после случившегося.

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