В Китае ребенок утонул в бассейне, пока его мать писала СМС: видео

Четырехлетний мальчик утонул в бассейне в Китае, пока его мать переписывалась по мобильному телефону, находясь в нескольких метрах от него.РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел 3 января в бассейне в городе Сяньян в провинции Шэньси. Кроме сына, мать взяла в бассейн и свою шестилетнюю дочь.
Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как мальчик начинает тонуть в одной из частей бассейна, а в этом время его мать стоит спиной к нему в нескольких метрах и переписывается по мобильному телефону. После того как женщина перестала вести переписку, она пошла в другую часть бассейна. Также на записи видно, что в момент трагедии в бассейне находились и другие посетители, но никто не обратил внимания на тонущего ребенка.
По данным СМИ, глубина воды в детской части бассейна составляет примерно 30 сантиметров, однако ребенок заплыл в ту часть, где глубина составляла уже 1,3 метра. Сообщается, что мальчик тонул в течение трех минут. Его тело было обнаружено на дне бассейна спустя час после случившегося.
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