Школьница погибла на железной дороге в Тульской области

В Тульской области грузовой поезд сбил перебегающую железнодорожные пути
Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ, инцидент произошел в районе станции Тарусская Курского направления Московской железной дороги, расположенной в поселке Заокский Тульской области.
15-летнюю школьницу.
Установлено, что 15-летняя школьница перебегала железнодорожные пути по пешеходному переходу перед близко идущим грузовым поездом и была им травмирована. От полученных травм девушка скончалась на месте. По факту ЧП организована доследственная проверка.
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