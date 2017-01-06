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  • 06.01, 14:35

Школьница погибла на железной дороге в Тульской области

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Школьница погибла на железной дороге в Тульской области

Школьница погибла на железной дороге в Тульской области

В Тульской области грузовой поезд сбил перебегающую железнодорожные пути 15-летнюю школьницу.

По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ, инцидент произошел в районе станции Тарусская Курского направления Московской железной дороги, расположенной в поселке Заокский Тульской области.

Установлено, что 15-летняя школьница перебегала железнодорожные пути по пешеходному переходу перед близко идущим грузовым поездом и была им травмирована. От полученных травм девушка скончалась на месте. По факту ЧП организована доследственная проверка.

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