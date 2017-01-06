Житель Владикавказа построил себе дом из соломы

Житель Владикавказа Алан Бигулов в эти новогодние дни завершает необычный строительный эксперимент. Он возводит жилой дом из соломы. По его словам, она отлично сохраняет тепло, а стоит в разы дешевле современных стройматериалов.

Бигулов называет себя философом, по-философски он относится и к сказке про трех поросят. Говорит, его жилище не разлетится от ветра, ему даже землетрясение не страшно.Оригинальный проект философа возник из вполне земного желания сэкономить. Когда строишь особняк из сена и досок, можно не беспокоиться о превышении сметы., философ: «При строительстве используются тюки, которые собираются с полей. Они достаточно плотно утрамбовываются в деревянный каркас. Дом я собирал сам, несмотря на то, что являюсь дилетантом в строительстве».Соломенная усадьба обходится Алану в полтора раза дешевле, чем обычный каменный дом. Один квадратный метр стоит примерно пять тысяч рублей.Эти стены согреют философа зимними вечерами и сэкономят ему на услугах ЖКХ. Природный материал дышит, пропуская воздух. Алан говорит, что в проекте учтены все ошибки поросенка из сказки. К тому же технологии сейчас шагнули далеко вперед.Подробности — в репортаже