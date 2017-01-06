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  • 06.01, 11:33
Житель Владикавказа построил себе дом из соломы. Владикавказ, Северная Осетия, жилье, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Житель Владикавказа построил себе дом из соломы

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Житель Владикавказа построил себе дом из соломы

Житель Владикавказа построил себе дом из соломы

Житель Владикавказа построил себе дом из соломы

    Житель Владикавказа Алан Бигулов в эти новогодние дни завершает необычный строительный эксперимент. Он возводит жилой дом из соломы. По его словам, она отлично сохраняет тепло, а стоит в разы дешевле современных стройматериалов.

    Бигулов называет себя философом, по-философски он относится и к сказке про трех поросят. Говорит, его жилище не разлетится от ветра, ему даже землетрясение не страшно.

    Оригинальный проект философа возник из вполне земного желания сэкономить. Когда строишь особняк из сена и досок, можно не беспокоиться о превышении сметы.

    Алан Бугулов, философ: «При строительстве используются тюки, которые собираются с полей. Они достаточно плотно утрамбовываются в деревянный каркас. Дом я собирал сам, несмотря на то, что являюсь дилетантом в строительстве».

    Соломенная усадьба обходится Алану в полтора раза дешевле, чем обычный каменный дом. Один квадратный метр стоит примерно пять тысяч рублей.

    Эти стены согреют философа зимними вечерами и сэкономят ему на услугах ЖКХ. Природный материал дышит, пропуская воздух. Алан говорит, что в проекте учтены все ошибки поросенка из сказки. К тому же технологии сейчас шагнули далеко вперед.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Максима Березина.

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